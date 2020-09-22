Хоккеист «Колорадо» Макар стал обладателем «Колдер Трофи»

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Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар стал обладателем награды «Колдер Трофи», вручаемой лучшему новичку сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Хоккеист «Колорадо» Макар стал обладателем «Колдер Трофи»
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

По итогам нынешнего сезона, завершившегося для «Эвеланш» на стадии второго раунда плей-офф, 21-летний канадец набрал 50 (12 + 38) очков в 57 матчах регулярного чемпионата и ещё 15 (4 + 14) в 15 играх плей-офф.

На «Колдер Трофи» также претендовали защитник «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз и защитник «Чикаго Блэкхокс» Доминик Кубалик.

Ранее сообщалось, что защитник «Нэшвилла» Роман Йоси стал обладателем «Норрис Трофи».

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