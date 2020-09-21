Скопинцев прокомментировал баннер болельщиков относительно вылета «Динамо» из еврокубков
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«Да, мы видели эти надписи. Некоторые болельщики выкрикивали нелицеприятные выражения. Что тут скажешь... У нас выдалась тяжёлая неделя, но мы профессионалы, пережили всё и продолжаем двигаться дальше», — заявил Скопинцев в эфире телеканала «Матч Премьер».
«Динамо» вылетело из Лиги Европы на стадии второго квалификационного раунда, уступив тбилисскому «Локомотиву» со счётом 1:2.
Ранее Новиков прокомментировал победу над «Ахматом».