Скопинцев прокомментировал баннер болельщиков относительно вылета «Динамо» из еврокубков

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Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев после матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» (1:0) высказал своё мнение о баннере болельщиков московского клуба, посвящённого вылету команды из Лиги Европы.
Скопинцев прокомментировал баннер болельщиков относительно вылета «Динамо» из еврокубков
  • © fcdm_official / Instagram

«Да, мы видели эти надписи. Некоторые болельщики выкрикивали нелицеприятные выражения. Что тут скажешь... У нас выдалась тяжёлая неделя, но мы профессионалы, пережили всё и продолжаем двигаться дальше», — заявил Скопинцев в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Динамо» вылетело из Лиги Европы на стадии второго квалификационного раунда, уступив тбилисскому «Локомотиву» со счётом 1:2.

Ранее Новиков прокомментировал победу над «Ахматом».

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