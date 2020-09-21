Новиков — о победе над «Ахматом»: к сожалению, трибуны нас не поддерживали
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- РИА Новости
«Нервозность чувствовалась, футболистам нужно было втянуться после неудачи в Тбилиси. К сожалению, трибуны не поддерживали. Мы выглядели не так, как должны были. Гол получился вымученным, но заслуженным. После Тбилиси все были расстроены, тяжело себя вытащить после такого», — заявил Новиков после матча.
Матч с «Ахматом» стал первым для «Динамо» после вылета из Лиги Европы, где команда уступила тбилисскому «Локомотиву».
Ранее сообщалось, что гол Ордеца помог «Динамо» обыграть «Ахмат» в матче РПЛ.