Загитова: мне кажется, я справляюсь с ролью ведущей «Ледникового периода»

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова считает, что справляется с ролью ведущей шоу «Ледниковый период».
Загитова: мне кажется, я справляюсь с ролью ведущей «Ледникового периода»
  • РИА Новости

«Я рада участвовать в таком грандиозном проекте, как «Ледниковый период». Для меня это большая честь, что меня позвали ведущей. Это интересный и новый опыт для меня. Большое спасибо Илье Авербуху за то, что доверил мне такую роль. Мне кажется, я с ней справляюсь», — цитирует ТАСС Загитову.

Новый сезон телевизионного шоу «Ледниковый период» стартует 3 октября. Соведущим фигуристки станет олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Ранее Глейхенгауз призвал фанатов Загитовой не давить на фигуристку.

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