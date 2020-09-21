Загитова: мне кажется, я справляюсь с ролью ведущей «Ледникового периода»
- РИА Новости
«Я рада участвовать в таком грандиозном проекте, как «Ледниковый период». Для меня это большая честь, что меня позвали ведущей. Это интересный и новый опыт для меня. Большое спасибо Илье Авербуху за то, что доверил мне такую роль. Мне кажется, я с ней справляюсь», — цитирует ТАСС Загитову.
Новый сезон телевизионного шоу «Ледниковый период» стартует 3 октября. Соведущим фигуристки станет олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
Ранее Глейхенгауз призвал фанатов Загитовой не давить на фигуристку.