Загитова: мне кажется, я справляюсь с ролью ведущей «Ледникового периода»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова считает, что справляется с ролью ведущей шоу «Ледниковый период».

«Я рада участвовать в таком грандиозном проекте, как «Ледниковый период». Для меня это большая честь, что меня позвали ведущей. Это интересный и новый опыт для меня. Большое спасибо Илье Авербуху за то, что доверил мне такую роль. Мне кажется, я с ней справляюсь», — цитирует ТАСС Загитову.

Новый сезон телевизионного шоу «Ледниковый период» стартует 3 октября. Соведущим фигуристки станет олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Ранее Глейхенгауз призвал фанатов Загитовой не давить на фигуристку.