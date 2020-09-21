Глейхенгауз призвал фанатов Загитовой на давить на фигуристку
- РИА Новости
По его словам, он надеется, что Загитова покажет свои программы на соревнованиях, но допускает, что она их продемонстрирует в ледовых шоу.
«Конечно, всё зависит от неё. Можно сколько угодно читать прекраснейшие комментарии, что мы сливаем спортсменов. Но я просто не могу себе представить тренера, который будет так делать. Что касается Алины, она сама прекрасно знает, что мы всегда за то, чтобы она продолжала кататься, всегда её ждём», — цитирует хореографа Sport24.
Он подчеркнул, что работа с Загитовой продолжается, они обсуждают с ней на тренировках все технические и хореографические моменты.
«Но я не знаю, зачем здесь давить и требовать, как это делают её фанаты. Человек уже в осознанном возрасте и всё-таки должен принимать решения, которые в данный момент считает правильными. Заставлять делать что-то для кого-то — глупо. Это даже не имеет смысла», — добавил Глейхенгауз.
18-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года, а также побеждала на чемпионате мира и первенстве Европы. В прошлом сезоне она приостановила карьеру, а в сентябре отказалась выступать на контрольных прокатах сборной России.
Ранее сообщалось, что Загитова представила новую коллекцию Puma.