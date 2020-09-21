Глейхенгауз призвал фанатов Загитовой на давить на фигуристку

Даниил Глейхенгауз, хореограф группы тренера Этери Тутберидзе, призвал фанатов фигуристки Алины Загитовой не давить на спортсменку.

По его словам, он надеется, что Загитова покажет свои программы на соревнованиях, но допускает, что она их продемонстрирует в ледовых шоу.

«Конечно, всё зависит от неё. Можно сколько угодно читать прекраснейшие комментарии, что мы сливаем спортсменов. Но я просто не могу себе представить тренера, который будет так делать. Что касается Алины, она сама прекрасно знает, что мы всегда за то, чтобы она продолжала кататься, всегда её ждём», — цитирует хореографа Sport24.

Он подчеркнул, что работа с Загитовой продолжается, они обсуждают с ней на тренировках все технические и хореографические моменты.

«Но я не знаю, зачем здесь давить и требовать, как это делают её фанаты. Человек уже в осознанном возрасте и всё-таки должен принимать решения, которые в данный момент считает правильными. Заставлять делать что-то для кого-то — глупо. Это даже не имеет смысла», — добавил Глейхенгауз.

18-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года, а также побеждала на чемпионате мира и первенстве Европы. В прошлом сезоне она приостановила карьеру, а в сентябре отказалась выступать на контрольных прокатах сборной России.

Ранее сообщалось, что Загитова представила новую коллекцию Puma.