Фанаты «Динамо» высмеяли выступление клуба в ЛЕ

Фанаты московского «Динамо» во время матча восьмого тура Российской премьер-лиги с «Ахматом» вывесили баннер, посвящённый выступлению команды в Лиге Европы.

На фанатском секторе был растянут баннер саркастического содержания с надписью: «Спасибо за евросезон!» Слева и справа от него располагались растяжки «Ожидание» и «Реальность». На обеих нарисован паспорт, но слева к нему прилагается билет в Европу, а справа — билет на поезд, уходящий до Химок с Ленинградского вокзала.

Благодарность команде от болельщиков «Динамо». Это было легендарное выступление🤩 pic.twitter.com/t4fFTgQAUG — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) September 21, 2020

«Динамо» уступило тбилисскому «Локомотиву» во втором квалификационном раунде Лиги Европы со счётом 1:2.

Ранее Уткин заявил, что «Динамо» следует забыть о традициях.