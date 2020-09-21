Фанаты «Динамо» высмеяли выступление клуба в ЛЕ

Короткая ссылка
Фанаты московского «Динамо» во время матча восьмого тура Российской премьер-лиги с «Ахматом» вывесили баннер, посвящённый выступлению команды в Лиге Европы.
Фанаты «Динамо» высмеяли выступление клуба в ЛЕ
  • © fcdm_official
  • vk.com

На фанатском секторе был растянут баннер саркастического содержания с надписью: «Спасибо за евросезон!» Слева и справа от него располагались растяжки «Ожидание» и «Реальность». На обеих нарисован паспорт, но слева к нему прилагается билет в Европу, а справа — билет на поезд, уходящий до Химок с Ленинградского вокзала.

«Динамо» уступило тбилисскому «Локомотиву» во втором квалификационном раунде Лиги Европы со счётом 1:2.

Ранее Уткин заявил, что «Динамо» следует забыть о традициях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить