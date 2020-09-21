Уткин заявил, что «Динамо» следует забыть о традициях

Известный спортивный журналист Василий Уткин обратился к представителям московского «Динамо» после вылета из футбольной Лиги Европы.

«Динамовцы, самое главное, что вам следует сделать, — забыть о своих традициях. Эти традиции не ваши. Они ковались людьми, которые, к сожалению, в могиле давно. А традиции «Динамо» сегодня — это только те традиции, которые остаются у болельщиков и которые хранят их память», — сказал Уткин в YouTube-канале.

«Динамо» вылетело из Лиги Европы, уступив во втором квалификационном раунде тбилисскому «Локомотиву» (1:2). В Российской премьер-лиге бело-голубые занимают седьмое место.

Ранее Уткин поделился мнением о главном тренере «Динамо» Кирилле Новикове.