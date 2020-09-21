Уткин о главном тренере «Динамо» Новикове: поставили телёнка племенным быком

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Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о главном тренере московского «Динамо» Кирилле Новикове.
Уткин о главном тренере «Динамо» Новикове: поставили телёнка племенным быком
  • РИА Новости

«Поставили телёнка племенным быком. Сколько было сказано слов, а всё сводится к тому, что он же наш, давайте доверимся! И кто это решает? Менеджеры, которые сами позавчера пришли в футбол. И свой им гораздо ближе и важнее, чем реальный. Новиков был худшим выбором «Динамо», когда его назначали главным тренером», — сказал Уткин в своём YouTube-канале.

По его мнению, Новикову сломали карьеру, так как ему было рано принимать большую команду.

«Он сам этого не понимает, но у него нет ни идей, ни стратегического плана. Он думает, что всё это у него есть, а остальные ему верят», — добавил Уткин.

«Динамо» под руководством Новикова вылетело из Лиги Европы, уступив во втором квалификационном раунде тбилисскому «Локомотиву» (1:2). В Российской премьер-лиге бело-голубые занимают седьмое место. 

Ранее сообщалось, что владелец «Спартака» Леонид Федун отказался продавать защитника Илью Кутепова в «Динамо».

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