В «Зените» сообщили, что РПЛ разрешила гостевым болельщикам посещать матчи
- Reuters
«Самый главный итог — гостевым болельщикам будет разрешено приходить на футбол. По всей лиге. Вернётся квота в 5% от билетной программы», — цитирует Медведева «Чемпионат».
По его словам, также на собрании обсуждали бюджеты и создание рабочей группы по ТВ-правам.
«Бюджет положительный, прибыль будет распределена между клубами. В целом встреча полезная. Споров по болельщикам было много, но большинство поддержали участие болельщиков приезжающих команд в матче. Группу по ТВ-правам создали, чтобы в перспективе права стоили дороже. Сколько? Представление есть, но я его не скажу», — добавил Медведев.
Ранее сообщалось, что клубы РПЛ приняли новый устав организации.