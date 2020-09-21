В «Зените» сообщили, что РПЛ разрешила гостевым болельщикам посещать матчи

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Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал о прошедшем заседании клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
В «Зените» сообщили, что РПЛ разрешила гостевым болельщикам посещать матчи
  • Reuters

«Самый главный итог — гостевым болельщикам будет разрешено приходить на футбол. По всей лиге. Вернётся квота в 5% от билетной программы», — цитирует Медведева «Чемпионат».

По его словам, также на собрании обсуждали бюджеты и создание рабочей группы по ТВ-правам.

«Бюджет положительный, прибыль будет распределена между клубами. В целом встреча полезная. Споров по болельщикам было много, но большинство поддержали участие болельщиков приезжающих команд в матче. Группу по ТВ-правам создали, чтобы в перспективе права стоили дороже. Сколько? Представление есть, но я его не скажу», — добавил Медведев.

Ранее сообщалось, что клубы РПЛ приняли новый устав организации.

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