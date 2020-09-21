Тарасова высказалась о победе Худайбердиевой и Базина на этапе КР по фигурному катанию

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением по поводу победы Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина в танцах на льду на первом этапе Кубка России по фигурному катанию в Сызрани.

«Победа Худайбердиевой и Базина говорит о том, что если у тебя тренер — технический специалист, который может судить чемпионат мира и Европы, то у тебя будут сразу хорошие результаты», — цитирует Тарасову Sport24.

При этом она отметила, что это не значит, что дуэт плохо выступил, а другие пары катались хуже них. По её словам, другие спортсмены дольше Худайбердиевой и Базина шли по этому пути.

«Они хорошая пара. Но остальным, что? Уходить теперь, если у тебя тренер не технический контролёр? Как не уходить? Надо уходить. Причём какую разницу ставят за оригинальный танец! Близко к мировому рекорду», — добавила Тарасова.

Ранее сообщалось, что Худайбердиева и Базин победили в танцах на льду на этапе Кубка России. По итогам двух прокатов пара набрала 195,87 балла.