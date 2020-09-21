Пирло прокомментировал первую победу «Ювентуса» в Серии А под его руководством

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Главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал победу над «Сампдорией» в матче первого тура итальянской футбольной Серии А (3:0).
Пирло прокомментировал первую победу «Ювентуса» в Серии А под его руководством
  • Reuters

«Потребуется время, чтобы собрать все вместе разные варианты игры. Я не хочу просто копировать и использовать чьи-то идеи, у меня есть свои. Я хочу взять что-то от команд, которые меня вдохновили», — приводит слова Пирло Football Italia.

Он отметил, что ему важно вести диалог со своими игроками и чтобы каждый из них понимал, что они делают. По его мнению, команда провела хороший первый тайм, хотя и не забила.

«Наша физическая готовность к концу снизилась, но мы оставались начеку и контролировали все ситуации, включая контратаки «Сампдории». У нас не было много времени, так как «предсезонка» началась поздно, а потом игроки уехали в сборные. У нас был только один товарищеский матч, но это был хороший дебют, и мы продолжим работать», — добавил Пирло.

Пирло возглавил «Ювентус» перед началом нового сезона. Он выступал за команду с 2011 по 2015 год.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» обыграл «Сампдорию» в первом туре Серии А.

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