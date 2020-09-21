Баскетболист Джеймс ответил бойцу UFC Ковингтону, который назвал его трусом

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после второго матча финальной серии плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс» (105:103) ответил на высказывание американского бойца смешанного стиля Колби Ковингтона.

«Со стороны можно говорить всё что угодно, но почему-то любой из таких говорящих выйдет на ринг или на паркет и в десяти случаях из десяти наделает в штаны», — приводит слова Джеймса Clutch Points.

Ранее Ковингтон после своей победы над Тайроном Вудли на турнире UFC Fight Night 178 назвал фикцией движение «Жизнь темнокожих имеет значение». Также он назвал бесхребетным трусом Леброна Джеймса.