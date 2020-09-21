Смолов: надеюсь, что вымученная победа над «Тамбовом» придаст эмоций и сил
- © РИА Новости / Александр Вильф
«Было тяжело. Мы играли не в самый хороший футбол. Хорошо, что забили быстрый мяч. Спасибо болельщикам, которые пришли на матч. Эта победа для них. Казалось, мы и не проигрывали, вничью сыграли последние два встречи, но не побеждали, и голов не было. Надеюсь, что такая вымученная победа придаст эмоций и сил», — цитирует Смолова пресс-служба московского клуба.
Форвард стал автором единственного гола в матче, забитого на 7-й минуте.
Ранее сообщалось, что представители Манджукича прилетят в Москву для обсуждения перехода игрока в «Локомотив».