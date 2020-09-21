Смолов: надеюсь, что вымученная победа над «Тамбовом» придаст эмоций и сил

Форвард московского «Локомотива» Федор Смолов после победы над «Тамбовом» (1:0) в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) выразил надежду, что положительный исход этой встречи поможет команде в дальнейшем.

«Было тяжело. Мы играли не в самый хороший футбол. Хорошо, что забили быстрый мяч. Спасибо болельщикам, которые пришли на матч. Эта победа для них. Казалось, мы и не проигрывали, вничью сыграли последние два встречи, но не побеждали, и голов не было. Надеюсь, что такая вымученная победа придаст эмоций и сил», — цитирует Смолова пресс-служба московского клуба.

Форвард стал автором единственного гола в матче, забитого на 7-й минуте.

Ранее сообщалось, что представители Манджукича прилетят в Москву для обсуждения перехода игрока в «Локомотив».