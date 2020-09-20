Глейхенгауз рассказал, будут ли менять программы Медведевой

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Даниил Глейхенгауз, хореограф группы российского тренера Этери Тутберидзе, рассказал будут ли изменены программы Евгении Медведевой, поставленные ей командой её предыдущего тренера Брайана Орсера.
Глейхенгауз рассказал, будут ли менять программы Медведевой
  • Reuters

«Мы не станем менять ни музыку, ни программы. Другой вопрос, что внутри этих программ мы будем смотреть и заходы, и связки. Где-то что-то добавлять, где-то убирать. Но такую работу мы весь год ведём со всеми спортсменами», — приводит слова Глейхенгауза «Матч ТВ».

Он также рассказал, будет ли он связываться Ше-Линн Бурн или командой Брайана Орсера, чтобы получить какие-то советы по программам Медведевой.

«Я думаю, что о том, как раскрывать вальс, нам советы точно не нужны. Мы справимся сами — и не раз это делали. Что касается произвольной, то тема тоже известная. Там есть всякие фишечки, находки — мы их не будем трогать, а лишь добавим своих. Так что я считаю, что эта коллаборация приведёт только к лучшему», — добавил хореограф.

Медведева тренировалась под руководством Орсера с 2018 по 2020 год. 16 сентября фигуристка объявила, что будет работать под руководством Этери Тутберидзе, с которой тренировалась до переезда в Канаду.

Ранее Орсер заявил, что готов к сотрудничеству с Тутберидзе, но не будет сильно страдать, если российский специалист решит изменить программы фигуристки.

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