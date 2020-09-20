Глейхенгауз рассказал, будут ли менять программы Медведевой

Даниил Глейхенгауз, хореограф группы российского тренера Этери Тутберидзе, рассказал будут ли изменены программы Евгении Медведевой, поставленные ей командой её предыдущего тренера Брайана Орсера.

«Мы не станем менять ни музыку, ни программы. Другой вопрос, что внутри этих программ мы будем смотреть и заходы, и связки. Где-то что-то добавлять, где-то убирать. Но такую работу мы весь год ведём со всеми спортсменами», — приводит слова Глейхенгауза «Матч ТВ».

Он также рассказал, будет ли он связываться Ше-Линн Бурн или командой Брайана Орсера, чтобы получить какие-то советы по программам Медведевой.

«Я думаю, что о том, как раскрывать вальс, нам советы точно не нужны. Мы справимся сами — и не раз это делали. Что касается произвольной, то тема тоже известная. Там есть всякие фишечки, находки — мы их не будем трогать, а лишь добавим своих. Так что я считаю, что эта коллаборация приведёт только к лучшему», — добавил хореограф.

Медведева тренировалась под руководством Орсера с 2018 по 2020 год. 16 сентября фигуристка объявила, что будет работать под руководством Этери Тутберидзе, с которой тренировалась до переезда в Канаду.

Ранее Орсер заявил, что готов к сотрудничеству с Тутберидзе, но не будет сильно страдать, если российский специалист решит изменить программы фигуристки.