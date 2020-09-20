Глейхенгауз: после контрольных прокатов Медведевой делали уколы

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Даниил Глейхенгауз, хореограф группы российского тренера Этери Тутберидзе, рассказал о ситуации с выступлением Евгении Медведевой на Кубке России, с первого этапа которого она снялась по состоянию здоровья.
Глейхенгауз: после контрольных прокатов Медведевой делали уколы
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Решено ли, где Медведева проведёт свой первый этап в рамках Кубка России? Честно, не могу сказать про второй. Наверное, менять не будут, была заявлена Москва. Просто здесь она была заявлена, но у неё побаливает спина, после прокатов ей делали уколы. В таком состоянии ей было просто невозможно приехать в Сызрань. Думаю, что Жене пошли навстречу в связи с переходами», — приводит слова Глейхенгауза «Матч ТВ».

Первый этап Кубка России стартовал в Сызрани с 18 сентября и завершится 22 сентября.

Ранее Брайан Орсер объяснил природу хронической травмы спины Медведевой.

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