Матыцин о коронавирусе в КХЛ: это вопрос культуры и дисциплины

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Министр спорта России Олег Матыцин высказал мнение о ситуации с частыми случаями выявления коронавирусной инфекции в клубах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Матыцин о коронавирусе в КХЛ: это вопрос культуры и дисциплины
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Это вопрос культуры и дисциплины. Если какие-то клубы соблюдают требования медицинского регламента, то в ряде других, видимо, относятся к этому недостаточно внимательно. Да, ситуация уникальная, раньше с ней никто не сталкивался, но это не отменяет тот факт, что подходить нужно к вопросу со всей ответственностью. Ведь это профессиональные клубы, и работают в них профессионалы. Раз они получают значительное вознаграждение за свой труд, значит, и отвечать должны не только за своё поведение на спортивной площадке, но и в жизни», — приводит слова Матыцина РИА Новости.

Ряд матчей регулярного чемпионата КХЛ, стартовавшего 2 сентября, были перенесены из-за случаев заражения коронавирусом в некоторых командах.

Ранее «Йокерит» объявил о снятии двухнедельного карантина.

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