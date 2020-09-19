«Йокерит» объявил о снятии двухнедельного карантина

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Финский хоккейный клуб «Йокерит» объявил о досрочном выходе команды из двухнедельного карантина.
«Йокерит» объявил о снятии двухнедельного карантина
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Как сообщает пресс-служба клуба, 21 сентября команда проведёт первую после карантина полноценную тренировку, а 25 сентября на своём льду в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) примет новосибирскую «Сибирь».

«Йокерит» был помещён на двухнедельный карантин после игры с нижнекамским «Нефтехимиком», из-за последовавшего выявления случаев заболевания коронавирусом в российской команде.

Ранее сообщалось, что КХЛ обратилась к финским властям по поводу сроков карантина в «Йокерите».

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