«Автомобилист» в овертайме обыграл «Аванград» в матче КХЛ
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Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев льда.
В составе «Авангарда» дубль оформил Корбан Найт. Ещё одна шайба в активе Алексея Емелина.
За «Автомобилист» в основное время забили Михаил Мамкин, Чарльз Дженовей и Станислав Бочаров. В овертайм победную шайбу забросил Алексей Макеев.
В параллельном матче челябинский «Трактор» разгромил хабаровский «Амур» со счётом 5:0.
Ранее сообщалось, что «Амур» объявил о назначении Светлова новым главным тренером.