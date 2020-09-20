«Автомобилист» в овертайме обыграл «Аванград» в матче КХЛ

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над омским «Аванградом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев льда.

В составе «Авангарда» дубль оформил Корбан Найт. Ещё одна шайба в активе Алексея Емелина.

За «Автомобилист» в основное время забили Михаил Мамкин, Чарльз Дженовей и Станислав Бочаров. В овертайм победную шайбу забросил Алексей Макеев.

В параллельном матче челябинский «Трактор» разгромил хабаровский «Амур» со счётом 5:0.

Ранее сообщалось, что «Амур» объявил о назначении Светлова новым главным тренером.