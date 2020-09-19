ХК «Амур» объявил о назначении Светлова новым главным тренером

Хабаровский хоккейный клуб «Амур» объявил о назначении российского специалиста Сергея Светлова новым главным тренером команды.

Подробности соглашения с 59-летним специалистом не разглашаются.

Отмечается, что в тренерский штаб Светлова, работавшего в «Амуре» в сезоне-2010/11, войдут Павел Торгаев, Александр Юдин и Олег Филимонов.

Предыдущим наставником «Амура» был Александр Гулявцев, покинувший свой пост в июне по семейным обстоятельствам. Исполняющим обязанности главного тренера был Торгаев.

Амур» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции, одержав одну победу в семи встречах.

Ранее сообщалось, что «Йокерит» объявил о снятии двухнедельного карантина.