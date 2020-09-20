Красильников и Стояновский вышли в финал ЧЕ по пляжному волейболу

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский одержали победу над соотечественниками Никитой Ляминым и Тарасом Мыськивым в матче 1/2 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу в латвийской Юрмале.

Встреча завершилась со счётом 21:17, 21:16 в пользу чемпионов мира 2019 года.

В финале континентального первенства Красильников и Стояновский сыграют с норвежцами Андерсом Бернтсеном Молом и Кристианом Сандлие Сёрумом, которые в своём полуфинале взяли верх над итальянцами Паоло Николаем и Даниэле Лупо со счётом 27:25, 21:19.

Финал и матч за третье место, в котором Лямин и Мыськив сыграют с Николаем и Лупо, состоятся 20 сентября.

Ранее сообщалось, что Макрогузова и Холомина проиграли в полуфинале женского ЧЕ по пляжному волейболу.