Макрогузова и Холомина проиграли в полуфинале женского ЧЕ по пляжному волейболу
- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 21:19, 21:17 в пользу немецкого дуэта.
В финале Беренс и Тильманн сыграют со швейцарками Йоаной Хайдрих и Аноук Верж-Депре, взявшими верх над чешками Барборой Херманновой и Маркетой Слуковой-Науш.
Макрогузова и Холомина сыграют с чешками в матче за третье место, который, как и финал, состоится 20 сентября.
Ранее сообщалось, что Красильников и Стояновский сыграют с Ляминым и Мыськивым в полуфинале ЧЕ по пляжному волейболу.