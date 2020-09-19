Макрогузова и Холомина проиграли в полуфинале женского ЧЕ по пляжному волейболу

Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина потерпели поражение от немок Ким Беренс и Цинье Тильманн в матче 1/2 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу среди женщин в латвийской Юрмале.

Встреча завершилась со счётом 21:19, 21:17 в пользу немецкого дуэта.

В финале Беренс и Тильманн сыграют со швейцарками Йоаной Хайдрих и Аноук Верж-Депре, взявшими верх над чешками Барборой Херманновой и Маркетой Слуковой-Науш.

Макрогузова и Холомина сыграют с чешками в матче за третье место, который, как и финал, состоится 20 сентября.

Ранее сообщалось, что Красильников и Стояновский сыграют с Ляминым и Мыськивым в полуфинале ЧЕ по пляжному волейболу.