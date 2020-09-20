Глава СБР Майгуров предложил изменить структуру организации

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров предложил изменить структуру организации.
Глава СБР Майгуров предложил изменить структуру организации
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

По его мнению, совет СБР исчерпал себя как необходимый организации орган. 

«На заседании я внёс на рассмотрение его членов предложение в будущем изменить структуру Союза биатлонистов России, упразднив совет как орган. Взамен внести изменения в устав СБР, чтобы проводить конференцию не раз в четыре, а раз в два года. Каждые два года она будет отчётной, а каждые четыре года — выборной», — приводит слова Майгурова сайт СБР.

Он отметил, что конференция является высшим руководящим органом СБР, который может решать любые вопросы деятельности организации. По его мнению, после упразднения совета повысится уровень всех руководителей региональных федераций, которые также являются делегатами конференции.

«Согласно уставу, члены совета избираются на четыре года, и никто не имеет права их заменить, даже если кто-то не может приехать на заседание совета, как, например, сегодня, когда мы едва набрали кворум. На конференцию же региональное отделение всегда может послать любого своего делегата, тем самым представительство всех федераций и их непосредственное участие в деятельности СБР будет максимальным», — добавил Майгуров.

Майгуров возглавил СБР в середине июля, сменив на этом посту Владимира Драчёва.

Ранее в ОНК Москвы сообщили об отказе экс-главы СБР Александра Кравцова признать вину по уголовному делу о растратах.

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