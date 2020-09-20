Журналист NBC: Худобин явно приблизился к «Конн Смайт Трофи»

Короткая ссылка
Обозреватель американского портала NBC Sports Джеймс О'Брайен считает, что российский голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин после первого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» приблизился к званию самого ценного игрока плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Журналист NBC: Худобин явно приблизился к «Конн Смайт Трофи»
  • Reuters

«Худобин явно приблизился к своему «Конн Смайт», а «Даллас» стал ближе к своему второму Кубку Стэнли. Можно ли обвинять «Даллас» в выжидательной игре, если у них так здорово действует вратарь? Худобин может «украсть» как один период, так и три. Он справился с огромным давлением», — написал О'Брайен.

В минувшей игре с «Тампой» Худобин отразил 35 бросков из 36 и помог своей команде одержать победу со счётом 4:1. Россиянин был признан первой звездой матча.

Ранее сообщалось, что Худобин обогнал Сергея Бобровского по числу побед за карьеру в плей-офф НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить