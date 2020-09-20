Журналист NBC: Худобин явно приблизился к «Конн Смайт Трофи»
- Reuters
«Худобин явно приблизился к своему «Конн Смайт», а «Даллас» стал ближе к своему второму Кубку Стэнли. Можно ли обвинять «Даллас» в выжидательной игре, если у них так здорово действует вратарь? Худобин может «украсть» как один период, так и три. Он справился с огромным давлением», — написал О'Брайен.
В минувшей игре с «Тампой» Худобин отразил 35 бросков из 36 и помог своей команде одержать победу со счётом 4:1. Россиянин был признан первой звездой матча.
Ранее сообщалось, что Худобин обогнал Сергея Бобровского по числу побед за карьеру в плей-офф НХЛ.