В сети появились фото нового платья Щербаковой для произвольной программы

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В социальных сетях появились фотографии нового платья двукратной чемпионки России по фигурному катанию Анны Щербаковой, в котором она будет выступать в произвольной программе.
В сети появились фото нового платья Щербаковой для произвольной программы
  • © РИА Новости

Во время тренировки произвольной программы на первом этапе Кубка России в Сызрани Щербакова каталась в платье серого и розового оттенков.

Ранее сообщалось, что Щербакова упала с четверного флипа на тренировке перед произвольной программой на этапе КР.

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