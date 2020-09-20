В сети появились фото нового платья Щербаковой для произвольной программы

В социальных сетях появились фотографии нового платья двукратной чемпионки России по фигурному катанию Анны Щербаковой, в котором она будет выступать в произвольной программе.

Во время тренировки произвольной программы на первом этапе Кубка России в Сызрани Щербакова каталась в платье серого и розового оттенков.

Ранее сообщалось, что Щербакова упала с четверного флипа на тренировке перед произвольной программой на этапе КР.