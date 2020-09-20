В сети появились фото нового платья Щербаковой для произвольной программы
В социальных сетях появились фотографии нового платья двукратной чемпионки России по фигурному катанию Анны Щербаковой, в котором она будет выступать в произвольной программе.
- © РИА Новости
Во время тренировки произвольной программы на первом этапе Кубка России в Сызрани Щербакова каталась в платье серого и розового оттенков.
Ранее сообщалось, что Щербакова упала с четверного флипа на тренировке перед произвольной программой на этапе КР.
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