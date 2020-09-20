Ягудин о короткой программе Щербаковой на КР: на этом турнире ей практически нет равных

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин оценил короткую программу Анны Щербаковой на этапе Кубка России по фигурному катанию в Сызрани.

«Как сказала бы Татьяна Анатольевна Тарасова: «Молодец! Сделано!» Действительно, всё было сделано. Ни к чему не придраться. Но я бы хотел сказать, что немножко тяжело получился этот каскад с тройным риттбергером», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

Он также отметил красивое платье спортсменки и сложные переходы к прыжкам.

«Аня выигрывает короткую программу заслуженно и достойно. Своим катанием она подтверждает, что на этом турнире ей практически нет равных. Но это спорт, и каждый из участников хочет бороться только за призовые места, в том числе за золото», — добавил Ягудин.

Щербакова по итогам проката набрала 82,13 балла. В произвольной программе спортсменки выступят 20 сентября.

Ранее Щербакова призналась, что за время пандемии отвыкла от выставления оценок после прокатов.