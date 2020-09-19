Щербакова призналась, что за время пандемии отвыкла от выставления оценок после прокатов

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова поделилась эмоциями после выступления в короткой программе на этапе Кубка России в Сызрани.

«Я вообще как-то отвыкла от выставления оценок, только незадолго до выступления вспомнила, что это уже не контрольные прокаты, где ты откатал и ушёл, а полноценные соревнования, где надо слушать оценки. Старалась забыть об этом, думала, что надо сделать всё то же самое. Сложно сравнить баллы, особенно когда это первый старт сезона, но хотелось бы быть больше довольной собой, чем оценками», — цитирует Щербакову ТАСС.

Она отметила, что ей выставили хорошие баллы, но она недовольна своим выступлением. По её словам, ей не понравилось исполнение финального каскада.

«Каскад я сделала намного хуже, чем на разминке. Этим моментом я очень недовольна, все-таки это главная часть моей программы. Поэтому хотелось бы в следующий раз кататься только лучше и не допускать таких ошибок», — добавила Щербакова.

Щербакова по итогам проката набрала 82,13 балла. В произвольной программе спортсменки выступят 20 сентября.

Ранее сообщалось, что Щербакова лидирует после короткой программы на этапе Кубка России по фигурному катанию.