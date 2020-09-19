Щербакова призналась, что за время пандемии отвыкла от выставления оценок после прокатов

Короткая ссылка
Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова поделилась эмоциями после выступления в короткой программе на этапе Кубка России в Сызрани.
Щербакова призналась, что за время пандемии отвыкла от выставления оценок после прокатов
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Я вообще как-то отвыкла от выставления оценок, только незадолго до выступления вспомнила, что это уже не контрольные прокаты, где ты откатал и ушёл, а полноценные соревнования, где надо слушать оценки. Старалась забыть об этом, думала, что надо сделать всё то же самое. Сложно сравнить баллы, особенно когда это первый старт сезона, но хотелось бы быть больше довольной собой, чем оценками», — цитирует Щербакову ТАСС.

Она отметила, что ей выставили хорошие баллы, но она недовольна своим выступлением. По её словам, ей не понравилось исполнение финального каскада.

«Каскад я сделала намного хуже, чем на разминке. Этим моментом я очень недовольна, все-таки это главная часть моей программы. Поэтому хотелось бы в следующий раз кататься только лучше и не допускать таких ошибок», — добавила Щербакова.

Щербакова по итогам проката набрала 82,13 балла. В произвольной программе спортсменки выступят 20 сентября.

Ранее сообщалось, что Щербакова лидирует после короткой программы на этапе Кубка России по фигурному катанию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить