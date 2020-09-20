Надаль проиграл Шварцману в четвертьфинале турнира ATP в Риме

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль потерпел поражение от аргентинца Диего Шварцмана в матче 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) в Риме.

Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты и завершилась со счётом 6:2, 7:5 в пользу 28-летнего аргентинского теннисиста.

В полуфинале Шварцман сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым, взявшим верх над болгарином Григором Димитровым — 6:2, 3:6, 6:2.

В другом матче 1/2 финала первая ракетка мира серб Новак Джокович, победивший немца Доминика Кёпфера (6:3, 4:6, 6:3) сыграет с норвежцем Каспером Руудом, обыгравшим итальянца Маттео Берреттини (4:6, 6:3, 7:6).

Полуфинальные матчи состоятся 20 сентября.

Ранее определились все полуфиналистки турнира WTA в Риме.