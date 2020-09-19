«Барселона» в 43-й раз завоевала Кубок Жоана Гампера

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Каталонская «Барселона» одержала победу над «Эльче» в матче товарищеского турнира — Кубка Жоана Гампера.
«Барселона» в 43-й раз завоевала Кубок Жоана Гампера
  • Reuters

Встреча, прошедшая на «Камп Ноу», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Барселоне» принёс гол Антуана Гризманна, забившего уже на 2-й минуте с передачи Жорди Альбы.

Кубок Жоана Гампера, названного в честь пятикратного президента — основателя «Барселоны» Жоана Гампера, проводится с 1966 года и является одним из старейших товарищеских турниров.

«Барселона» в 43-й раз стала обладателем трофея. Две победы — в активе «Кёльна». По одному разу турнир выигрывали «Уйпешт», мёнхенгладбахская «Боруссия», бразильский «Интернасьонал», португальский «Порту», бельгийский «Мехелен», английский «Манчестер Сити», испанские «Тенерифе» и «Валенсия», а также итальянские «Ювентус» и «Сампдория».

Ранее сообщалось, что Кике Сетьен будет судиться с «Барселоной» из-за своего увольнения.

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