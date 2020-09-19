«Фиорентина» обыграла «Торино» в первом матче сезона Серии А

Флорентийская «Фиорентина» одержала победу над туринским «Торино» в матче первого тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Фиорентине» принёс гол Гаэтано Кастровилли, забившего на 78-й минуте с передачи Федерико Кьезы.

Во втором туре «Фиорентина» на выезде сыграет с миланским «Интером», а «Торино» на своём поле примет бергамскую «Аталанту».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» договорился о переходе экс-футболиста сборной Хорватии Марио Манджукича.