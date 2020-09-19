Семак о недовольстве Дзюбы заменой в матче с «Уралом»: это же прекрасно

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру нападающего Артёма Дзюбы в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».

«Смещения Артёма вправо и влево продиктованы самой игрой. Хорошие выходы были в первом тайме, может быть, не хватило завершения. Смещения связаны с организацией наших атакующих действий», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Он также высказал мнение о том, что Дзюба, как показалось с трибун, был не очень доволен своей заменой.

«Это же прекрасно. Как футболист может быть доволен, если его меняют? Все хотят играть. Это эмоции, и хорошо, что они есть. Что касается игры с «Арсеналом», то было хорошее движение и открывание, но не слишком часто к нему выходил мяч. Сегодня местами играл неплохо, местами выключался. Сегодня игра в целом не получилась так, как мы хотели бы», — добавил специалист.

Дзюба стал автором единственного гола «Зенита» в матче с «Уралом», завершившемся вничью — 1:1.

Ранее Семак заявил, что самое главное, что не получилось у «Зенита» в матче с «Уралом», — выиграть.