Семак о недовольстве Дзюбы заменой в матче с «Уралом»: это же прекрасно
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- РИА Новости
«Смещения Артёма вправо и влево продиктованы самой игрой. Хорошие выходы были в первом тайме, может быть, не хватило завершения. Смещения связаны с организацией наших атакующих действий», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.
Он также высказал мнение о том, что Дзюба, как показалось с трибун, был не очень доволен своей заменой.
«Это же прекрасно. Как футболист может быть доволен, если его меняют? Все хотят играть. Это эмоции, и хорошо, что они есть. Что касается игры с «Арсеналом», то было хорошее движение и открывание, но не слишком часто к нему выходил мяч. Сегодня местами играл неплохо, местами выключался. Сегодня игра в целом не получилась так, как мы хотели бы», — добавил специалист.
Дзюба стал автором единственного гола «Зенита» в матче с «Уралом», завершившемся вничью — 1:1.
Ранее Семак заявил, что самое главное, что не получилось у «Зенита» в матче с «Уралом», — выиграть.