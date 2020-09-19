«Металлург» прервал победную серию ЦСКА в КХЛ

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе ЦСКА, чья победная серия прервалась на отметке в пять матчей, забили Брендан Лайпсик и Павел Карнаухов.

Победу «Металлургу» принесли шайбы Андрея Нестрашила, Николая Прохоркина, Игоря Швырёва и Тейлора Бека.

В другом матче игрового дня «Салават Юлаев» на выезде по буллитам взял верх над пекинским «Куньлунь Ред Стар» — 3:2.

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