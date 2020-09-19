«Металлург» прервал победную серию ЦСКА в КХЛ
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Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.
В составе ЦСКА, чья победная серия прервалась на отметке в пять матчей, забили Брендан Лайпсик и Павел Карнаухов.
Победу «Металлургу» принесли шайбы Андрея Нестрашила, Николая Прохоркина, Игоря Швырёва и Тейлора Бека.
В другом матче игрового дня «Салават Юлаев» на выезде по буллитам взял верх над пекинским «Куньлунь Ред Стар» — 3:2.
Ранее стало известно, что в рижском хоккейном клубе «Динамо» произошла вспышка COVID-19.