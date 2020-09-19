Тренер «Урала» назвал ничью с «Зенитом» неплохим результатом

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал ничейный исход матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».

«Неплохой результат, который мы занесём себе в актив. Мы не очень хорошо начали, допускали ошибки на ровном месте. Присутствовала какая-то нервозность. Но затем мы взяли игру под контроль. Быстрый гол? Он не повлиял на наш игровой план», — приводит слова Матвеева «Матч ТВ».

«Зенит» и «Урал» сыграли вничью — 1:1.

Ранее Сергей Семак заявил, что самое главное, что не получилось у «Зенита» в матче с «Уралом», — выиграть.