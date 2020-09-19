Тренер «Урала» назвал ничью с «Зенитом» неплохим результатом
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- РИА Новости
«Неплохой результат, который мы занесём себе в актив. Мы не очень хорошо начали, допускали ошибки на ровном месте. Присутствовала какая-то нервозность. Но затем мы взяли игру под контроль. Быстрый гол? Он не повлиял на наш игровой план», — приводит слова Матвеева «Матч ТВ».
«Зенит» и «Урал» сыграли вничью — 1:1.
Ранее Сергей Семак заявил, что самое главное, что не получилось у «Зенита» в матче с «Уралом», — выиграть.