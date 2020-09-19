Судьи засчитали гол Дзюбы в матче с «Уралом» после трёх минут просмотров на предмет офсайда

Судьи засчитали мяч нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в ворота екатеринбургского «Урала» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) после длительного просмотра видеоповтора.

Дзюба забил на четвёртой минуте, а затем арбитры три минуты просматривали видеоповтор на предмет возможного офсайда.

В итоге было принято решение засчитать гол.

Ранее сообщалось, что клубы РПЛ будут компенсировать затраты РФС на логистику арбитров.