Судьи засчитали гол Дзюбы в матче с «Уралом» после трёх минут просмотров на предмет офсайда
Судьи засчитали мяч нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в ворота екатеринбургского «Урала» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) после длительного просмотра видеоповтора.
- Reuters
Дзюба забил на четвёртой минуте, а затем арбитры три минуты просматривали видеоповтор на предмет возможного офсайда.
В итоге было принято решение засчитать гол.
Ранее сообщалось, что клубы РПЛ будут компенсировать затраты РФС на логистику арбитров.
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