Судьи засчитали гол Дзюбы в матче с «Уралом» после трёх минут просмотров на предмет офсайда

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Судьи засчитали мяч нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в ворота екатеринбургского «Урала» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) после длительного просмотра видеоповтора.
Судьи засчитали гол Дзюбы в матче с «Уралом» после трёх минут просмотров на предмет офсайда
  • Reuters

Дзюба забил на четвёртой минуте, а затем арбитры три минуты просматривали видеоповтор на предмет возможного офсайда.

В итоге было принято решение засчитать гол.

Ранее сообщалось, что клубы РПЛ будут компенсировать затраты РФС на логистику арбитров.

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