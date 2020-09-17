Клубы РПЛ будут компенсировать затраты РФС на логистику арбитров

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Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц прокомментировал итоги встречи с представителями клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Клубы РПЛ будут компенсировать затраты РФС на логистику арбитров
  • РИА Новости

«На встрече мы проанализировали взаимодействие клубов и судей и договорились, что теперь логистикой арбитров будет заниматься РФС, а клубы в равной доле компенсируют эти затраты. Хорошо, что беседа о судействе состоялась в таком формате, мы смогли открыто поговорить и услышать друг друга», — приводит слова Хачатурянца пресс-служба РФС.

Он отметил, что все участники мероприятия сошлись во мнении, что такой диалог очень полезен для российского футбола, поэтому подобные встречи станут регулярными.

Ранее глава судейского комитета РФС назвал условия отправки арбитров на проверку на полиграфе.

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