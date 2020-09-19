Допинг-тест Поветкина дал отрицательный результат

Стал известен результат допинг-теста российского боксёра Александра Поветкина, который он сдал в день боя с британцем Диллианом Уайтом.

«Допинг-тесты российского боксёра Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта, сделанные в день боя, дали отрицательные результаты, об этом сообщила WADA. Оба боксёра продолжают участие в программе добровольного допинг-тестирования WADA в преддверии реванша 21 ноября», — говорится в сообщении пресс-службы промоутерской компании «Мир бокса» в Instagram.

23 августа 40-летний Поветкин, дважды по ходу боя с Уайтом побывавший в нокдауне, нокаутировал соперника в пятом раунде и стал временным чемпионом мира по версии WBC. Их реванш должен пройти 21 ноября.

Ранее Мурат Гассиев заявил, что Поветкину нужно поставить жирную точку в противостоянии с Уайтом.