Гассиев: Поветкину нужно поставить жирную точку в противостоянии с Уайтом

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе россиянин Мурат Гассиев высказал мнение о предстоящем поединке-реванше между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом, выступающими в тяжёлой весовой категории.

«Я был очень сильно удивлён. До их первого боя я считал Уайта фаворитом, потому что Саша уже не молодой. А Уайт является активным и сильным, и после двух нокдаунов я подумал, что всё — бой закончится. И я был очень приятно удивлён тем, что Поветкин так ярко закончил бой. И их реванш будет замечательным. Первый бой показал, что всё может решить один удар. Уайт не признал факт нокаута? Значит Саше нужно поставить жирную точку, чтобы у Уайта больше не было сомнений», — приводит слова Гассиева РИА Новости.

23 августа 40-летний Поветкин, дважды по ходу боя с Уайтом побывавший в нокдауне, нокаутировал соперника в пятом раунде и стал временным чемпионом мира по версии WBC.

Второй поединок запланирован на 21 ноября.

Ранее сообщалось, что Константин Цзю оценил шансы Поветкина на победу во втором бое с Уайтом.