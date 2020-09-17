Цзю оценил шансы Поветкина на победу во втором бое с Уайтом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю высказал мнение о предстоящем поединке-реванше между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом.

«Может, Уайт и сделает правильные выводы из своего поражения, если не упадёт ещё раз. Что касается Саши, то он хороший боксёр, просто так не становятся олимпийскими чемпионами в любителях. У него хорошая школа бокса, надеюсь, что он разберёт свои ошибки и будет работать. Оценю шансы Поветкина как высокие», — приводит слова Цзю «Чемпионат».

Он отметил, что продолжение или завершение карьеры Поветкиным в случае возможного проигрыша Уайту зависит исключительно от желания самого россиянина.

«Когда есть запал, желание и тяга к тренировкам — почему бы и не продолжать», — добавил Цзю.

23 августа 40-летний Поветкин, дважды по ходу боя с Уайтом побывавший в нокдауне, нокаутировал соперника в пятом раунде и стал временным чемпионом мира по версии WBC.

Второй поединок запланирован на 21 ноября.

Ранее сообщалось, что Эдуард Трояновский усомнился в целесообразности проведения реванша Поветкин — Уайт.