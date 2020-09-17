Цзю оценил шансы Поветкина на победу во втором бое с Уайтом

Короткая ссылка
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю высказал мнение о предстоящем поединке-реванше между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом.
Цзю оценил шансы Поветкина на победу во втором бое с Уайтом
  • © povetkinalexandr
  • Instagram

«Может, Уайт и сделает правильные выводы из своего поражения, если не упадёт ещё раз. Что касается Саши, то он хороший боксёр, просто так не становятся олимпийскими чемпионами в любителях. У него хорошая школа бокса, надеюсь, что он разберёт свои ошибки и будет работать. Оценю шансы Поветкина как высокие», — приводит слова Цзю «Чемпионат».

Он отметил, что продолжение или завершение карьеры Поветкиным в случае возможного проигрыша Уайту зависит исключительно от желания самого россиянина.

«Когда есть запал, желание и тяга к тренировкам — почему бы и не продолжать», — добавил Цзю.

23 августа 40-летний Поветкин, дважды по ходу боя с Уайтом побывавший в нокдауне, нокаутировал соперника в пятом раунде и стал временным чемпионом мира по версии WBC.

Второй поединок запланирован на 21 ноября.

Ранее сообщалось, что Эдуард Трояновский усомнился в целесообразности проведения реванша Поветкин — Уайт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить