Трояновский усомнился в целесообразности проведения реванша Поветкин — Уайт
- Reuters
По его словам, у такого боя выше статус, больше гонорар, а на кону стоял бы чемпионский титул.
«Реванш с Уайтом — менее необходимая история, но в контракте есть такая опция, и англичане решили ею воспользоваться, они решили подстраховаться. Так что выбора не было. Я думаю, что промоутер Поветкина разбирается в этом бизнесе хорошо, если бы была возможность отказаться от боя с Уайтом за неустойку, они бы ею воспользовались. А риск проиграть есть всегда, он был и в первом бою с Уайтом, будет и во втором», — цитируют Трояновского «Известия».
Ранее сообщалось, что Дмитрий Кудряшов назвал преимущества Поветкина в реванше с Уайтом.