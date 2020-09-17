Трояновский усомнился в целесообразности проведения реванша Поветкин — Уайт

Короткая ссылка
Бывший чемпион мира по боксу Эдуард Трояновский считает, что тяжеловесу Александру Поветкину предпочтительнее было бы встретиться с победителем пары Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри, а не проводить повторный поединок с Диллианом Уайтом.
Трояновский усомнился в целесообразности проведения реванша Поветкин — Уайт
  • Reuters

По его словам, у такого боя выше статус, больше гонорар, а на кону стоял бы чемпионский титул.

«Реванш с Уайтом — менее необходимая история, но в контракте есть такая опция, и англичане решили ею воспользоваться, они решили подстраховаться. Так что выбора не было. Я думаю, что промоутер Поветкина разбирается в этом бизнесе хорошо, если бы была возможность отказаться от боя с Уайтом за неустойку, они бы ею воспользовались. А риск проиграть есть всегда, он был и в первом бою с Уайтом, будет и во втором», — цитируют Трояновского «Известия».

Ранее сообщалось, что Дмитрий Кудряшов назвал преимущества Поветкина в реванше с Уайтом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить