Кудряшов назвал преимущества Поветкина в реванше с Уайтом

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Известный российский боксёр Дмитрий Кудряшов назвал солидный гонорар одним из факторов проведения реванша между тяжеловесами Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом.
Кудряшов назвал преимущества Поветкина в реванше с Уайтом
  • Reuters

По его словам, все боксёры дерутся ради того, чтобы зарабатывать.

«Во-вторых, это резонансный бой: первый поединок делали под Уайта, но всё получилось как получилось, поэтому ко второму бою внимания будет существенно больше, это только на руку Поветкину. В-третьих, бой проходит очень вовремя: ещё недавно Уайт был в глубоком нокауте, а после таких моментов восстанавливаться нужно долго. Ему нужно время на восстановление, а Поветкину — нет, у него достаточно времени на полноценный лагерь», — приводят слова Кудряшова «Известия».

В первом поединке Поветкин дважды побывал в нокдауне в четвёртом раунде, но нокаутировал Уайта в пятом.

Ранее Рой Джонс заявил, что россиянин в бою с британцем продемонстрировал силу русского духа.

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