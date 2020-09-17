Кудряшов назвал преимущества Поветкина в реванше с Уайтом

Известный российский боксёр Дмитрий Кудряшов назвал солидный гонорар одним из факторов проведения реванша между тяжеловесами Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом.

По его словам, все боксёры дерутся ради того, чтобы зарабатывать.

«Во-вторых, это резонансный бой: первый поединок делали под Уайта, но всё получилось как получилось, поэтому ко второму бою внимания будет существенно больше, это только на руку Поветкину. В-третьих, бой проходит очень вовремя: ещё недавно Уайт был в глубоком нокауте, а после таких моментов восстанавливаться нужно долго. Ему нужно время на восстановление, а Поветкину — нет, у него достаточно времени на полноценный лагерь», — приводят слова Кудряшова «Известия».

В первом поединке Поветкин дважды побывал в нокдауне в четвёртом раунде, но нокаутировал Уайта в пятом.

Ранее Рой Джонс заявил, что россиянин в бою с британцем продемонстрировал силу русского духа.