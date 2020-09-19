РУСАДА выступило с заявлением по информации о дисквалификации фигуристки Сотсковой

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выпустило заявление по поводу информации о десятилетней дисквалификации фигуристки Марии Сотсковой за нарушение антидопинговых правил.

«Выражаем глубокое сожаление по поводу информации, распространённой через центральные СМИ, относительно фигуристки Марии Сотсковой со ссылкой на источник в РУСАДА», — говорится на сайте агентства.

РУСАДА отметило, что информация в отношении обвиняемого лица не может быть обнародована до направления уведомления самому спортсмену. При этом РУСАДА и остальные российские спортивные организации не имеют права публично комментировать любое незакрытое дело.

«По факту указанных публикаций в РУСАДА было проведено служебное расследование. Нарушений со стороны действующих сотрудников РУСАДА не выявлено. Установлено, что РУСАДА ни в коей мере не причастно к разглашению информации», — написано в сообщении агентства.

20-летняя Сотскова была дисквалифицирована на десять лет за подделку медицинской справки. Фигуристка завершила профессиональную карьеру в июле.

Ранее генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на дисквалификацию фигуристки Сотсковой.