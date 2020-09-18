Канделаки отреагировала на дисквалификацию фигуристки Сотсковой
- РИА Новости
«Фальшивая справка, которая усугубила проступок Марии, судя по всему, — следствие пропуска трёх тестов на допинг. Нарушение спортивной дисциплины сегодня карается очень строго... Очевидно одно: каждый российский спортсмен обязан выполнять все требования антидопинговой программы и думать не только о себе, но и об имидже всего российского спорта», — написала Канделаки в своём Telegram-канале.
20-летняя Сотскова была дисквалифицирована на десять лет за подделку медицинской справки. Фигуристка завершила профессиональную карьеру в июле.
Ранее сообщалось, что дисквалифицированная на десять лет Сотскова поблагодарила болельщиков за поддержку.