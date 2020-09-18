Канделаки отреагировала на дисквалификацию фигуристки Сотсковой

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала дисквалификацию фигуристки Марии Сотсковой.

«Фальшивая справка, которая усугубила проступок Марии, судя по всему, — следствие пропуска трёх тестов на допинг. Нарушение спортивной дисциплины сегодня карается очень строго... Очевидно одно: каждый российский спортсмен обязан выполнять все требования антидопинговой программы и думать не только о себе, но и об имидже всего российского спорта», — написала Канделаки в своём Telegram-канале.

20-летняя Сотскова была дисквалифицирована на десять лет за подделку медицинской справки. Фигуристка завершила профессиональную карьеру в июле.

Ранее сообщалось, что дисквалифицированная на десять лет Сотскова поблагодарила болельщиков за поддержку.