Канделаки отреагировала на дисквалификацию фигуристки Сотсковой

Короткая ссылка
Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала дисквалификацию фигуристки Марии Сотсковой.
Канделаки отреагировала на дисквалификацию фигуристки Сотсковой
  • РИА Новости

«Фальшивая справка, которая усугубила проступок Марии, судя по всему, — следствие пропуска трёх тестов на допинг. Нарушение спортивной дисциплины сегодня карается очень строго... Очевидно одно: каждый российский спортсмен обязан выполнять все требования антидопинговой программы и думать не только о себе, но и об имидже всего российского спорта», — написала Канделаки в своём Telegram-канале.

20-летняя Сотскова была дисквалифицирована на десять лет за подделку медицинской справки. Фигуристка завершила профессиональную карьеру в июле.

Ранее сообщалось, что дисквалифицированная на десять лет Сотскова поблагодарила болельщиков за поддержку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить