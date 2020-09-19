Вернувшаяся в спорт биатлонистка Акимова заявила, что не собиралась завершать карьеру

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Биатлонистка Татьяна Акимова заявила о намерении вернуться в сборную России и пробиться на Олимпиаду.
Вернувшаяся в спорт биатлонистка Акимова заявила, что не собиралась завершать карьеру
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

В субботу спортсменка впервые выступила на соревнованиях после двухлетнего перерыва, связанного с рождением ребёнка.

«Перерыв был большой, состояние оставляет желать лучшего, но я немного разгоняюсь, время до зимы есть. С биатлоном я и не собиралась заканчивать. Просто два года назад у меня поменялись жизненные ориентиры, для меня важными стали семья, дети. Я тогда не загадывала, как все сложится», — приводит слова Акимовой ТАСС.

Ранее сообщалось, что Виктория Сливко отметила плюсы работы с новым тренером женской сборной по биатлону Михаилом Шашиловым.

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