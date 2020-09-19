Щербакова чисто откатала короткую программу на тренировке в рамках Кубка России

Фигуристка Анна Щербакова успешно выполнила все элементы короткой программы на официальной тренировке этапа Кубка России в Сызрани.

© Александр Вильф

РИА Новости

Как сообщает Sport24, ученица Этери Тутберидзе сделала двойной аксель, каскад флип + риттбергер, а также лутц + риттбергер во второй половине. Ранее стало известно, что 17-летний фигурист получил тяжёлую травму на этапе Кубка России.