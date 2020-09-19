Хоккеист СКА Ткачёв рассказал о заболевании COVID-19
- РИА Новости
По словам хоккеиста, он переболел перед сборами петербургского клуба.
«Прошло всё без каких-то жёстких симптомов и осложнений. Так что к сборам и сезону был готов хорошо. И поэтому списывать отдельные проблемы на предсезонку будет неправильно. Всё у нас нормально — идём по сезону, чтобы побеждать», — цитируют Ткачёва «Известия».
Ранее сообщалось, что Сергей Светлов станет новым главным тренером хабаровского «Амура», выступающего в Континентальной хоккейной лиге.