Хоккеист СКА Ткачёв рассказал о заболевании COVID-19

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Нападающий СКА Владимир Ткачёв рассказал, что прошедшим летом перенёс коронавирус.
Хоккеист СКА Ткачёв рассказал о заболевании COVID-19
  • РИА Новости

По словам хоккеиста, он переболел перед сборами петербургского клуба.

«Прошло всё без каких-то жёстких симптомов и осложнений. Так что к сборам и сезону был готов хорошо. И поэтому списывать отдельные проблемы на предсезонку будет неправильно. Всё у нас нормально — идём по сезону, чтобы побеждать», — цитируют Ткачёва «Известия».

Ранее сообщалось, что Сергей Светлов станет новым главным тренером хабаровского «Амура», выступающего в Континентальной хоккейной лиге.

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