Рондо обошёл Джордана по общему количеству передач в плей-офф НБА
Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Рэджон Рондо превзошёл достижение легендарного Майкла Джордана в первом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Западной конференции с «Денвер Наггетс».
- Reuters
Сделав девять передач, баскетболист довёл их общее число в плей-офф до 1023. Это десятый показатель в истории лиги.
Ранее сообщалось, что его одноклубник Энтони Дэвис повторил рекорд Шакила О’Нила.
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