Рондо обошёл Джордана по общему количеству передач в плей-офф НБА

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Рэджон Рондо превзошёл достижение легендарного Майкла Джордана в первом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Западной конференции с «Денвер Наггетс».

Сделав девять передач, баскетболист довёл их общее число в плей-офф до 1023. Это десятый показатель в истории лиги.

Ранее сообщалось, что его одноклубник Энтони Дэвис повторил рекорд Шакила О’Нила.