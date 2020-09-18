ЦСКА в десятый раз стал обладателем Кубка Гомельского по баскетболу
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- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 91:51 в пользу армейцев.
В матче за третье место, в котором сошлись представители Суперлиги, ЦСКА-2 обыграл столичный МБА — 83:71.
ЦСКА, выступающий в Единой лиге ВТБ, в десятый раз стал чемпионом турнира. Помимо армейцев, его победителями становились подмосковные «Химки», греческий «Панатинаикос» и литовский «Жальгирис».
Ранее сообщалось, что баскетболисту Мозгову потребуется ещё четыре — шесть месяцев на восстановление.