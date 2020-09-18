ЦСКА в десятый раз стал обладателем Кубка Гомельского по баскетболу

Московский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над пермской «Пармой» в финале Кубка Гомельского 2020 года.

Встреча завершилась со счётом 91:51 в пользу армейцев.

В матче за третье место, в котором сошлись представители Суперлиги, ЦСКА-2 обыграл столичный МБА — 83:71.

ЦСКА, выступающий в Единой лиге ВТБ, в десятый раз стал чемпионом турнира. Помимо армейцев, его победителями становились подмосковные «Химки», греческий «Панатинаикос» и литовский «Жальгирис».

Ранее сообщалось, что баскетболисту Мозгову потребуется ещё четыре — шесть месяцев на восстановление.