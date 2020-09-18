Джокович обыграл Краиновича и вышел в четвертьфинал турнира ATP в Риме

Короткая ссылка
Первая ракетка мира серб Новак Джокович одержал победу над соотечественником Филипом Краиновичем в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) в Риме.
Джокович обыграл Краиновича и вышел в четвертьфинал турнира ATP в Риме
  • Reuters

Встреча продолжалась 2 часа 9 минут и завершилась со счётом 7:6, 6:3 в пользу Джоковича.

За выход в полуфинал серб поборется либо с итальянцем Лоренцо Музетти, либо с немцем Домиником Кёпфером.

Ранее сообщалось, что Кубок Кремля — 2020 отменён.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить