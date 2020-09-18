Джокович обыграл Краиновича и вышел в четвертьфинал турнира ATP в Риме
Первая ракетка мира серб Новак Джокович одержал победу над соотечественником Филипом Краиновичем в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) в Риме.
- Reuters
Встреча продолжалась 2 часа 9 минут и завершилась со счётом 7:6, 6:3 в пользу Джоковича.
За выход в полуфинал серб поборется либо с итальянцем Лоренцо Музетти, либо с немцем Домиником Кёпфером.
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