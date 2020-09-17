Кубок Кремля — 2020 отменён

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР), а также директор женского Кубка Кремля Алексей Селиваненко рассказал о причинах отмены Кубка Кремля в 2020 году.

«Причина отмены турнира — комбинация всего: ухудшающаяся обстановка и неопределённость с авиаперевозками. Ярко выраженной причины отмены нет. Решение принималось совместно со всеми: дирекцией турнира, WTA и ATP. Мы все вместе были вынуждены принять это тяжёлое решение», — цитирует «Чемпионат» Селиваненко.

Матчи мужской сетки Кубка Кремля должны были состояться с 19 по 25 октября, а женской — с 26 октября по 1 ноября.

Ранее сообщалось, что россиянин Андрей Рублёв проиграл поляку Роберту Хуркачу во втором круге турнира АТР в Риме.