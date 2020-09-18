Женская сборная России по футболу проиграла Нидерландам в матче отбора на ЧЕ

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Женская сборная России по футболу потерпела поражение от национальной команды Нидерландов в матче квалификации чемпионата Европы 2022 года.
Женская сборная России по футболу проиграла Нидерландам в матче отбора на ЧЕ
  • ©pixabay.com

Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Сапсан Арена», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Победу сборной Нидерландов принёс гол Джилл Рорд, забившей на 15-й минуте.

Следующими соперницами россиянок станут представительницы Эстонии. Матч состоится 22 сентября. 

В турнирной таблице отборочной группы A сборная России занимает второе место, набрав девять очков, команда Нидерландов возглавляет группу, набрав 21 очко.

Ранее сообщалось, что мужская сборная России поднялась на 32-е место в обновлённом рейтинге ФИФА.

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