Женская сборная России по футболу проиграла Нидерландам в матче отбора на ЧЕ
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Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Сапсан Арена», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Победу сборной Нидерландов принёс гол Джилл Рорд, забившей на 15-й минуте.
Следующими соперницами россиянок станут представительницы Эстонии. Матч состоится 22 сентября.
В турнирной таблице отборочной группы A сборная России занимает второе место, набрав девять очков, команда Нидерландов возглавляет группу, набрав 21 очко.
Ранее сообщалось, что мужская сборная России поднялась на 32-е место в обновлённом рейтинге ФИФА.