Женская сборная России по футболу проиграла Нидерландам в матче отбора на ЧЕ

Женская сборная России по футболу потерпела поражение от национальной команды Нидерландов в матче квалификации чемпионата Европы 2022 года.

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Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Сапсан Арена», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Победу сборной Нидерландов принёс гол Джилл Рорд, забившей на 15-й минуте. Следующими соперницами россиянок станут представительницы Эстонии. Матч состоится 22 сентября. В турнирной таблице отборочной группы A сборная России занимает второе место, набрав девять очков, команда Нидерландов возглавляет группу, набрав 21 очко. Ранее сообщалось, что мужская сборная России поднялась на 32-е место в обновлённом рейтинге ФИФА.