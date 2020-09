Андерсен победил на 19-м этапе «Тур де Франс»

🏁 Final KM!



A series of attacks finally saw 🇩🇰 Søren Kragh Andersen build a lead and ride in solo for his 2nd #TDF2020 stage win! 🏅



Plusieurs attaques mais celle de 🇩🇰 Søren Kragh Andersen fut la bonne. Le danois remporte en solitaire sa 2ème victoire sur le #TDF2020. 🏅 pic.twitter.com/glvoOtmzst